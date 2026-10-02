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ZuckerBitte lieber nicht lächeln

Lesezeit: 2 Min.

Die französische Hofmalerin Elisabeth Vigée Le Brun, hier in einem Selbstporträt von 1800, malte Zähne gern schöner, als sie waren.
Die französische Hofmalerin Elisabeth Vigée Le Brun, hier in einem Selbstporträt von 1800, malte Zähne gern schöner, als sie waren.
Fine Art Images/Heritage Images/Imago

Wer sich früher Zucker leisten konnte, konnte sich dafür nicht leisten, die Zähne zu zeigen: zu schwarz und kaputt. Ein Problem für den eitlen Adel – bis eine Pariser Malerin das Bleaching mit dem Pinsel erfand.

Von Peter Richter

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Warum George Washington auf der Ein-Dollar-Note immer schaut, als ob er Zahnschmerzen hätte? Weil er Zahnschmerzen hatte. Korrekter: Kieferschmerzen. Eigene Zähne hatte er gar nicht mehr. Seine Prothesen bestanden zum Teil aus dem Gebiss eines Elchs und plagten ihn sichtlich auch in dem Moment, als er mit – hier passt der Begriff wirklich mal – gequältem Lächeln dem Maler Gilbert Stuart für sein Präsidentenporträt posierte.

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Vom tropischen Luxusprodukt, gewonnen durch Sklavenarbeit, zum heimischen Massenkonsumgut: Wie der Zucker im 18. Jahrhundert in der höfischen Kultur aufkam – um bald alles zu versüßen.

Von Lothar Müller

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