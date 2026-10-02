Wer sich früher Zucker leisten konnte, konnte sich dafür nicht leisten, die Zähne zu zeigen: zu schwarz und kaputt. Ein Problem für den eitlen Adel – bis eine Pariser Malerin das Bleaching mit dem Pinsel erfand.

Warum George Washington auf der Ein-Dollar-Note immer schaut, als ob er Zahnschmerzen hätte? Weil er Zahnschmerzen hatte. Korrekter: Kieferschmerzen. Eigene Zähne hatte er gar nicht mehr. Seine Prothesen bestanden zum Teil aus dem Gebiss eines Elchs und plagten ihn sichtlich auch in dem Moment, als er mit – hier passt der Begriff wirklich mal – gequältem Lächeln dem Maler Gilbert Stuart für sein Präsidentenporträt posierte.