hat eine Postkarte von Franz Marc in der vergangenen Woche bei einer Versteigerung erzielt. Das Berliner Auktionshaus spricht von einem "Weltrekord". Marc hatte das Mini-Gemälde "Grünes und Weißes Pferd" 1915 im Fronturlaub, an die Witwe von August Macke geschickt. Taxiert worden war die Karte auf etwas über 250 000 Euro, ausgestellt war sie bereits einmal im Lenbachhaus. Ein süddeutscher Sammler hat sich in einem erbitterten Bieterwettstreit durchgesetzt. Das Franz Marc Museum konnte aufgrund der hohen Schätzung erst gar nicht mitbieten.