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FilmDieser Mann wird Ihnen Angst machen

Lesezeit: 7 Min.

„Ganz unabhängig vom kulturellen Background fürchten sich die meisten Leute vor denselben Sachen“: Zach Cregger mit seiner Hauptdarstellerin Julia Garner am Set von „Weapons“.
„Ganz unabhängig vom kulturellen Background fürchten sich die meisten Leute vor denselben Sachen“: Zach Cregger mit seiner Hauptdarstellerin Julia Garner am Set von „Weapons“.
Imago

Zach Cregger war Comedian und Alkoholiker. Dann wurde er durch den Horrorthriller „Weapons“ zu Hollywoods neuem Regiestar. Und jetzt? Hat er für die Münchner Filmfirma Constantin ein Reboot von „Resident Evil“ gedreht.

Von David Steinitz

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Am Anfang war die Angst. Nicht im Kino, sondern im Leben. Wenn alles zu viel wird und man in ein Loch fällt? Gar nicht so leicht, sich von der „Anxiety“ zu befreien, sagt Zach Cregger. Vor ein paar Jahren zum Beispiel, als sein bester Freund Trevor mit nur 41 Jahren bei einem Sturz vom Balkon tödlich verunglückte. Da sei er in eine besonders schwere Lebenskrise geschlittert.

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