Premierminister Benjamin Netanjahu in der Knesset - in der seine umstrittene Justizreform verabschiedet werden soll.

Was Benjamin Netanjahus Regierung in Israel plant, ist keine Rechtsreform - es ist ein Staatsstreich.

Gastbeitrag von Yuval Harari

Historisch betrachtet gibt es vor allem zwei Arten von Staatsstreichen. Die eine ist der "Putsch von unten", und sie ist leicht zu erkennen: Der machthungrige General Strongman zum Beispiel beschließt, die Kontrolle in einer Bananenrepublik an sich zu reißen. Eines Morgens wachen die Bürger auf und sehen Panzer auf den Straßen der Hauptstadt. Ein Panzerbataillon umstellt das Parlament und feuert Granaten auf das elegante Marmorgebäude. Eine Kompanie von Fallschirmjägern stürmt das Haus des Premierministers, legt ihm Handschellen an und sperrt ihn in ein Militärgefängnis.