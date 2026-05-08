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PopBesser als Drogen

Lesezeit: 3 Min.

Klar, schlägern macht Spaß. Aber möglicherweise macht tanzen noch mehr Spaß. Die Songs „Storm I & II“ von Gener8ion und Yung Lean.
Klar, schlägern macht Spaß. Aber möglicherweise macht tanzen noch mehr Spaß. Die Songs „Storm I & II“ von Gener8ion und Yung Lean. Quelle: GENER8ION, Youtube, Screenshot SZ

Die schönste Art von Männlichkeit: Warum ein Musikvideo über einen Bully in Schuluniform und seine ekstatisch tanzenden Klassenkameraden gerade so viele süchtig macht.

Von Christiane Lutz

Der Zauber beginnt nach vier Minuten und 25 Sekunden. Man hat bis dahin bereits eine ganze Weile halbstarken Jungs in Schuluniform bei allerhand testosteronigen Dummheiten zugesehen. Wie sie unter der Regie des Ober-Bullys Schlösser aufbrechen, im Chemielabor zündeln, die Köpfe von Schwächeren in Kloschüsseln versenken, am Außengeländer hoch über dem Schulhof hängen, kurz das Geländer loslassen, die Augen irre leuchtend bei dieser Mutprobe. So stellt man sich die Wiege problematischer Männlichkeit vor. Der Club der toxischen Dichter.

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