Von Tobias Kniebe

Das Unbehagen in der eigenen Kultur, es ist doch immer wieder ein Fest der Komik und des Fremdschämens. Ezra Cohen, Mitte dreißig, ist da ein besonders harter Fall. Er ist Börsenmakler, aber die dickeierigen Finanzhengst-Sprüche, die sein Boss von ihm erwartet, gehen ihm so klamm über die Lippen, dass jedes Gespräch zum Desaster wird. Noch schlimmer ist nur Jom Kippur, mit Eltern und Schwester in die Synagoge. Die Alten in der jüdischen Gemeinde erscheinen ihm verrückt, und die jungen Frauen, mit denen seine schambefreite Mutter ihn verkuppeln will, lösen Fluchtreflexe in ihm aus.