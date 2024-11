Von David Steinitz

Dass die Welt auch im Streaming-Bereich ein bizarrer Ort geworden ist, lässt sich an drei Buchstaben ablesen: AXN. Was klingt, als würde jemand seinen Novemberschnupfen hinausniesen, ist leider der gefühlt hundertste Streamingdienst, den man abonnieren muss, um in Deutschland das Finale der Serie „Yellowstone“ sehen zu können. Genau genommen heißt der Streamer mit vollem Namen „AXN Black“ und lässt sich zum Beispiel über Amazon oder Magenta TV hinzubuchen. Aber das Labyrinth aus Angeboten und Abos, in dem man sich jedes Mal zurechtfinden muss, wenn man eine neue Serie anfangen oder auch einfach nur eine alte fertig schauen möchte, ist noch mal ein Thema für sich.