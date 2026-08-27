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KunstPunkt, Punkt, Kürbis, Strich

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Litt an Halluzinationen, hatte Visionen von Blumen, die sie umschwärmten: Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist, wie jetzt bekannt wurde, am 14. August in Tokio gestorben.
Litt an Halluzinationen, hatte Visionen von Blumen, die sie umschwärmten: Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist, wie jetzt bekannt wurde, am 14. August in Tokio gestorben. Angela Weiss/AFP

In Japan schämte man sich noch für sie, da lag die Welt der Künstlerin Yayoi Kusama schon zu Füßen – und ihrem Kosmos aus Farbe, Licht und Polka-Dots, der jetzt, nach ihrem Tod, weiterleuchten wird.

Von David Pfeifer, Tokio

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„Durch die Zeit zu rasen bis zum Tod und dann ewig weiterzuleben in schöner Liebe für den Ruhm der Menschheit. Das ist das höchste Ziel meiner Kunst“, so drückte die japanische Künstlerin Yayoi Kusama, ihre Wünsche aus. Da war sie bereits 92 Jahre alt, und es stand ihre große Retrospektive im Berliner Gropius-Bau an.

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