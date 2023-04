Metaverse und Co.

"An allen Daten, die Ihnen gehören, werden Rechte hängen": Gründer Yat Siu.

Mit seiner Firma Sandbox bastelt Yat Siu an virtuellen Welten. Ein Interview über Gerechtigkeit, digitale Statussymbole und neue Werte im Netz.

Von Andrian Kreye

Während die Welt über künstliche Intelligenz diskutiert, ist die Idee des Metaverse ein wenig aus dem Blickfeld gerutscht. Dabei ist KI nur eine der vielen Technologien, die den Alltag und die Gesellschaft in den kommenden Jahren umkrempeln werden. Ganz vorn mit dabei: Yat Siu, in Wien als Sohn einer Dirigentin und eines Geigers aufgewachsen, ehemaliger Cello-Student. 1996 zog er nach Hongkong und gründete dort "Freenation", Asiens ersten Dienst, der Webseiten und E-Mail gratis anbot. Heute ist er als Gründer von Animoca Brands bekannt, einer Firma, die sich zunächst auf Computerspiele konzentrierte. Mit seinen Firmen und Holdings ist er aber auch an der NFT-Börse Open Sea und dem Metaverse Sandbox beteiligt und kreiert virtuelle Parallelwelten. Ein Gespräch über die Zukunft.