Schwarzes Leder, schwarzes Hemd, nie fern von den aufständischen Massen: Yanis Varoufakis besucht 2016 die Bewegung "La Nuit Debout" in Paris.

Von Moritz Baumstieger

Eines der wichtigsten Argumente gegen die Freigabe des Cannabis sind Erinnerungen an einstige Abende in WG-Küchen. Nicht wegen des billigen Rotweins - man hätte ja besseren mitbringen können. Aber manchmal hatte man dort einen bekifften Kerl am Hals, der einem seine Vision für die Weltrevolution und die zwingend darauf folgende gerechtere Gesellschaftsordnung einredete. Dann wurden diese Abende sehr anstrengend.