Um 20 vor acht, als vor der Kölner Lanxess-Arena noch die dicke, kalte Warteschlange steht, hört man aus einem der Außenlautsprecher plötzlich das schöne, alte Lied: „Don’t Stop Believin’“ von Journey, das Rock-Menuett von 1981, der letzte Song, bevor bei den „Sopranos“ das Licht ausging. Und weil der Mensch eben so gebaut ist, dass er immer und überall nach Bedeutung sucht, fragt man sich instinktiv: Ist das wohl ein guter Rat, hier, heute Abend?
Lanxess-ArenaXavier Naidoos Comeback: „Ihr seid schuld, dass ich hier stehe“
Nach rassistischen Ausfällen verschwand Naidoo von der Bühne. Nun ist er wieder aufgetreten, zum ersten Mal seit sechs Jahren. Funktioniert seine Musik noch? Einmal genau hingehört zwischen 16 000 Beseelten in Köln.
Von Joachim Hentschel, Köln
