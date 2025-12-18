Zum Hauptinhalt springen

MeinungSoziale MedienMusk bekämpft man am besten in seinem Wohnzimmer

Essay von Claudius Seidl

Lesezeit: 6 Min.

In Brownsville, Texas, wurde eine Elon-Musk-Büste erst errichtet – und dann durch Vandalismus beschädigt, als es im Sommer zum Streit des Magnaten mit US-Präsident Donald Trump kam.
In Brownsville, Texas, wurde eine Elon-Musk-Büste erst errichtet – und dann durch Vandalismus beschädigt, als es im Sommer zum Streit des Magnaten mit US-Präsident Donald Trump kam. (Foto: Gabriel V. Cardenas/Reuters)

Seit der US-Milliardär aus X eine rechtsradikale Jauchegrube gemacht hat, fliehen von dort die Stimmen der Vernunft. Die Demokratie wird der Rückzug in die eigene Blase jedoch nicht retten.

In diesen langen, dunklen Nächten sieht es auf den Displays der Endgeräte manchmal so aus, als hätte Elon Musk die Tore der Hölle geöffnet. Und jetzt stapft er wie der Oberteufel durch die Timelines seiner Plattform X, brüllend, schimpfend, drohend, und die Unterteufel aus Russland und Amerika heulen ihm hinterher. Wütend, böse, unversöhnlich. Und wenn man glaubt, dass die Apokalypse jetzt eine kurze Pause brauche, melden sich die Unglücksgestalten von der AfD. Oder der Österreicher Martin Sellner, der der Kopf der Identitären Bewegung ist.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Werden Chat-GPT & Co. jemals sicher sein?

Jede Vorsichtsmaßnahme lädt Hacker dazu ein, sie auszuhebeln. Warum das Netz auch weiterhin das Schlechteste auf uns niederregnen lassen wird.

SZ PlusVon Michael Moorstedt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite