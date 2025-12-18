In diesen langen, dunklen Nächten sieht es auf den Displays der Endgeräte manchmal so aus, als hätte Elon Musk die Tore der Hölle geöffnet. Und jetzt stapft er wie der Oberteufel durch die Timelines seiner Plattform X, brüllend, schimpfend, drohend, und die Unterteufel aus Russland und Amerika heulen ihm hinterher. Wütend, böse, unversöhnlich. Und wenn man glaubt, dass die Apokalypse jetzt eine kurze Pause brauche, melden sich die Unglücksgestalten von der AfD. Oder der Österreicher Martin Sellner, der der Kopf der Identitären Bewegung ist.