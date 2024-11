Von Andrian Kreye, Michael Neudecker

Nix wie weg. Die Abwanderung aus Elon Musks sozialem Netzwerk X begann gleich nach seiner Übernahme der Plattform am 28. Oktober 2022. Damals hieß sie noch Twitter. Nun hat diese Bewegung in dieser Woche einen gewaltigen Schub bekommen. Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte die britische Zeitung The Guardian 27 Posts auf der Plattform X. In den ersten 26 ging es um die wie immer breite Themenmischung der Zeitung, es ging um Politik in den USA und im Vereinigten Königreich, um Tiere, Bücher, Häuser, es ging um aktuelle Nachrichten und Fußball. Post Nummer 27 aber ist derjenige, der alle 10,8 Millionen Follower des Blattes betrifft, wirklich alle. Er lautet: „Warum der Guardian nicht mehr auf X postet“.