Auf X zirkuliert derzeit das Foto einer jungen Frau im Bikini, es ist Teil der kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten. „Vor einer Gang/Gruppen-Übung in Bali“ steht darunter, gefolgt von einer Adresse, die ebenso geschwärzt ist wie das Gesicht der Frau. Nur nützt ihr das nichts. Denn einer der Kommentare zu dem Post enthält dasselbe Foto noch einmal, allerdings ohne die Schwärzung. „Ich hoffe, sie lebt noch“, schreibt eine Nutzerin dazu. Ein anderer findet: „Schöne Brüste.“