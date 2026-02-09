Dieser Film ist sehr feucht und glitschig. Immer wieder platzen Eierschalen mit einem obszönen Knacken (allein das Sounddesign: FSK 18) und geben ihr glibbriges Inneres frei. Eine Schnecke schleimt sich langsam ihren Weg das Fenster hinauf. Ein totes Schwein hängt am Haken, blutet langsam aus auf den schlammigen Boden. Und natürlich mangelt es nicht an wilden, ungebändigten Kinoheldenhaaren, die in den Gesichtern der Protagonisten kleben, und von denen man nie so ganz genau weiß, ob sie vom englischen Dauerregen durchnässt sind oder von den vielen Tränen und Schweißtropfen.