Nach mehr als drei Monaten Spielzeit enden an diesem Sonntag die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Rund 148 000 Besucher lockte das Theaterfestival, das sich um die Themen Aufbruch und Ausbruch drehte. So stand "Madagascar" nach dem gleichnamigen Kinofilm auf dem Programm, aber auch Musical-Klassiker wie "Grease" oder die Theateradaption "Die Päpstin". Neue Wege ging das Festival bei Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui", das in einem Zirkuszelt in Wunsiedel präsentiert wurde. Bei "Zucker" ging es mit lokalem Bezug um den Süßstoff, der einst als Luxusgut geschmuggelt wurde. Auch im kommenden Jahr soll Wunsiedel im Fichtelgebirge zum Schauplatz eines Stücks werden, sagte die künstlerische Leiterin Birgit Simmler.