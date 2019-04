Ein kleines Mädchen heult bitterlich, während ein US-Grenzschutzbeamter dessen Mutter abtastet: Dieses Foto ist als Weltpresse-Foto des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Der Preis ging an den Getty-Images-Fotografen John Moore. Sein Foto zeigt die aus Honduras stammende zweijährige Yanela Sanchez und deren Mutter Sandra Sanchez bei ihrer Festnahme im Juni 2018, der Titel: "Crying Girl on the Border".

Das "Time"-Magazin hatte das Bild auf die Titelseite gehoben und damit die Empörung über die Migrationspolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump befeuert, die im vergangenen Jahr an der Grenze zu Mexiko unter anderem illegal eingereiste Familien trennen ließ. Yanelas Vater sagte zwar später der britischen Zeitung "Daily Mail", dass seine Tochter und ihre Mutter nicht entzweit, sondern gemeinsam in Gewahrsam genommen worden seien. Doch stand "Time" zur Verwendung des Fotos und argumentierte, es fange ein, wie viel in diesem Moment auf dem Spiel stehe. Fotograf Moore selbst teilte mit, sein Foto habe die Herzen vieler Menschen berührt, auch sein eigenes, weil es eine größere Story menschlich gemacht habe.