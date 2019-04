26. April 2019, 18:40 Uhr Workshop Dance World

Von Dorion Weickmann

Ein Theaterabend mag noch so beglückend und ertragreich sein, am Ende hat man sich doch den Hintern platt gesessen - oder bei einem zeitgenössisch kargen Event die Beine in den Bauch gestanden. Geradezu paradox wirkt die Publikumsstarre, wenn es um Tanz geht: Während sich die Pirouettenprofis bis zur völligen Erschöpfung verausgaben, sind ihre Zuschauer zum Stillsitzen verdammt. Das muss irgendwie anders gehen, hat sich Eric Gauthier gedacht. Immerhin hat der wuselige Kanadier, Chef einer eigenen Company, schon das Stuttgarter Theaterhaus in einen Hotspot der Tanzszene verwandelt. An diesem Wochenende zündet er nun mit "Dance World" die nächste Stufe - im zugegeben etwas nüchternen Ambiente der Stuttgarter Messehallen. Dort legt Gauthier Bühne, Ballhaus und Studio zusammen und organisiert ein Hybrid aus Performances und Schnupperkursen für jedermann. Die Idee dahinter ist einleuchtend: Abertausende von Normalos hotten in Clubs und Tanzsportvereinen, bei Milongas und Salsapartys ab - nur hat das Theater sie bislang nie abgeholt.

Das also tut Gauthier, und dafür hat er ein erstaunliches Aufgebot an Stars und Sternchen zusammengestellt. Die Bühne bespielt er natürlich mit seiner eigenen Truppe, dazu gesellen sich Gäste aus Florenz, Berlin und dem ganzen Schwabenländle. Die Showings dienen vor allem als Appetizer, denn das Tanz-Menü stellt sich jeder Besucher selbst zusammen, in Form der Teilnahme an internationalen Workshops. Bei Fanny di Favola lässt sich beispielsweise frivole Burlesque trainieren, Georgina Leo Melody trimmt auf superqueeren Hüftschwung mit Voguing aus New York. Alicia Amatriain (Foto), Primaballerina des Stuttgarter Balletts, nimmt klassisch Ambitionierte unter ihre Fittiche, und der in Ehren ergraute Tänzer Egon Madsen leitet "Body Work 50+" an. Mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind zwei "Let's Dance"-Juroren für Samba-, Walzer- und Rumbarunden zuständig, während Eric Gauthier persönlich den Kids im Kindergartenalter Beine macht. Wer das komplette "Dance World"-Wochenende durchhält, wacht am Montag garantiert mit Muskelkater auf. Dagegen hilft dann nur eines: Weitertanzen!