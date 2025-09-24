Mit fast 90 Jahren hat Woody Allen seinen ersten Roman geschrieben: „What’s with Baum?“ erzählt von einem hypochondrischen Neurotiker mit schwarz gerahmter Brille, der gerne ein erfolgreicher Schriftsteller wäre. An wen erinnert das bloß?

Von Johanna Adorján

Man kann den Namen Woody Allen heute nicht mehr erwähnen, ohne dass sehr viel mitgedacht wird. Ob zu Recht oder nicht, können wir hier nicht klären. Also versuchen wir es mit einer leichteren Aufgabe: Taugt sein erster Roman etwas? Er ist gerade eben, zwei Monate vor Woody Allens 90. Geburtstag, auf Englisch erschienen und heißt „What’s with Baum?“, Was ist los mit Baum?