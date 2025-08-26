Woody Allen lässt sich per Videokonferenz bei einem Moskauer Filmfestival zuschalten. Sein Auftritt löst Empörung aus, die Ukraine nennt seinen Vortrag eine „Schande“.

Von Martina Knoben

„Legends of world cinema“ war die Veranstaltung bei der International Film Week in Moskau überschrieben. Und tatsächlich war am Sonntag eine Legende per Video zugeschaltet: Auf einem Sofa sitzend, mutmaßlich in New York, beantwortete der inzwischen 89-jährige amerikanische Oscar-Preisträger Woody Allen die Fragen des (kremlnahen) Regisseurs Fjodor Bondartschuk, der das Gespräch moderierte. Obwohl Allen auf der Website des Festivals angekündigt, sein Porträt mit Hut groß plakatiert war, war sein Auftritt, nun ja, überraschend. Für viele war er empörend.