Zum Hauptinhalt springen

Woody AllenLiebesgrüße nach Moskau

Lesezeit: 2 Min.

„Ich habe das russische Kino immer gemocht“, sagt Regisseur Woody Allen.
„Ich habe das russische Kino immer gemocht“, sagt Regisseur Woody Allen. (Foto: Vianney Le Caer/AP/dpa)

Woody Allen lässt sich per Videokonferenz bei einem Moskauer Filmfestival zuschalten. Sein Auftritt löst Empörung aus, die Ukraine nennt seinen Vortrag eine „Schande“.

Von Martina Knoben

„Legends of world cinema“ war die Veranstaltung bei der International Film Week in Moskau überschrieben. Und tatsächlich war am Sonntag eine Legende per Video zugeschaltet: Auf einem Sofa sitzend, mutmaßlich in New York, beantwortete der inzwischen 89-jährige amerikanische Oscar-Preisträger Woody Allen die Fragen des (kremlnahen) Regisseurs Fjodor Bondartschuk, der das Gespräch moderierte. Obwohl Allen auf der Website des Festivals angekündigt, sein Porträt mit Hut groß plakatiert war, war sein Auftritt, nun ja, überraschend. Für viele war er empörend.

Zur SZ-Startseite

"Ein Glücksfall" im Kino
:Woody Allens bester Film seit Jahren

Der Regisseur, 88, hat nach Missbrauchsvorwürfen und Karriereknick mit kleinem Budget seinen 50. Kinofilm gedreht. "Ein Glücksfall" ist eine wunderbare Krimisatire in Paris.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite