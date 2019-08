15. August 2019, 13:42 Uhr Woodstock 1969 Wir waren Sternenstaub

Brach mit Woodstock eine neue Epoche an - oder war es, wie Bob Dylan sagte, nur ein "Markt für gebatikte T-Shirts"? Was von drei Tagen bleibt, die die Welt umarmten.

Von Willi Winkler

Woodstock war durch Bob Dylan berühmt geworden, aber er war gewiss nicht der Erste, der aus der Stadt hinaus aufs Land zog, in dieses Dorf weit oben im Bundesstaat New York. Seit der vorletzten Jahrhundertwende wurde hier auf Teufel und Buddha komm raus getöpfert, gemeißelt und gepinselt. Erschöpfte Stadtfräcke suchten die Landluft, warfen sich in indigene Trachten und übten sich als blutige Laien am Hackbrett und an der Fiedel. Schwer verständliche oder auch nur gut gemeinte Dramen wurden aufgeführt und ...