Niedrigschwellig, inklusiv und relevant sollen Ausstellungen sein - doch mit der Umsetzung hapert es oft. "Wonderwalls" in Düsseldorf und "Susanna" in Köln zeigen, wie es geht.

Von Alexander Menden

Die Stirnwand einer Galerie im NRW-Forum Düsseldorf ist so dicht gehängt wie eine barocke Wunderkammer: Porträts von Hitler mit Dalí-Schnurrbart, Donald Trump als Clown, ein gerahmtes Poster, das fordert: "Don't work with assholes". Übereinander angeordnet "Schwere Köpfe", drei Skulpturen des Düsseldorfer Künstlers Steffen Mumm (tag name "Hoker One"). War er da vielleicht von Constantin Brâncuși beeinflusst ...?