Von Till Briegleb

Die Kunstszene von Los Angeles war Anfang der Siebziger "unfassbar macho", sagt Judy Chicago. Um als Künstlerin bestehen zu können, mussten Künstlerinnen alle Spuren von Weiblichkeit in ihren Arbeiten unkenntlich machen. Sonst galt sie, so die penetrante Erfahrung der damals rund 30-Jährigen, als Kunsthandwerkerin. Die Meinung männlicher "Genies", dass Frauen eigentlich nicht zur Kunst, jedenfalls nicht zu Meisterwerken befähigt sind, äußerten die Platzhirsche ganz selbstverständlich. Und der bis heute nicht ausgestorbene Marktfilter, wonach Frauen die Mehrheit auf den Akademien bilden, aber Galerien sich primär für Männer interessieren, führte damals zu einer systematischen Unsichtbarkeit weiblicher Positionen, wenn es um professionelles Künstlertum ging. Doch 1972 setzte ein Projekt in einem Abbruchhaus in Hollywood gegen diese Strukturen eine kämpferische Bewegung in Gang.