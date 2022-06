Prinzessin Leias Hologramm flehte einst Luke Skywalker um Hilfe an. Nun trat Selenskij als Hologramm vor die Tech-Branche und spielte sogleich darauf an: Russland, das Imperium, der Todesstern der Geopolitik. Über einen historischen Auftritt.

Von Andrian Kreye

Am vergangenen Mittwoch trat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij als Überraschungsgast simultan auf Tech-Konferenzen in Amsterdam, London, Paris und Stockholm auf. Er tat das mithilfe eines Konferenzsystems aus Kanada, das lebensgroße Hologramme überträgt. So stand sein digitales Ebenbild auf den jeweiligen Bühnen in einem gut zwei Meter hohen Kasten. Nun sind westliche Hirne durch die Film- und Fernsehgeschichte schon lange auf solche Simulationen aus dreidimensionalen Lichtprojektionen geeicht. Da ist das Holodeck auf dem Raumschiff Enterprise, Harry Potters Hologrammkarten und vor allem Prinzessin Leias Hologrammbotschaft im ersten "Star Wars"-Film, die der Roboter R2D2 dem Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi vorspielt. Darin fleht sie ihn an, seine Kräfte im Kampf gegen das Imperium zu nutzen.