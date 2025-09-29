Zum Hauptinhalt springen

KunstDer Kulturstaatsminister als Ausstellungsmacher?

Lesezeit: 3 Min.

Träumt von Public Art im Tiergarten: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Träumt von Public Art im Tiergarten: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Wolfram Weimer soll einen Skulpturengarten ums Kanzleramt planen. Und eine USA-Ausstellung – mit Unterstützung des notorischen Kunst-Impresarios Walter Smerling. Wie realistisch sind diese Projekte?

Von Jörg Häntzschel

2026 könnte es in Berlin einen großen Kunstsommer geben. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat offenbar ambitionierte Pläne. Rund um das Kanzleramt, seinen Amtssitz, möchte er im Tiergarten Skulpturen aus europäischen Ländern aufstellen lassen, so berichtet der Spiegel. Die Länder dürfen die Skulpturen, die in dieser „Glyptothek“ gezeigt werden, selbst auswählen. Der Staatsminister als Ausstellungsmacher?

