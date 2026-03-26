Seit Wochen fragen sich viele Menschen in Berlin, wie lange sich Friedrich Merz das Tun von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer noch ansehen will. Die Antwort gab Merz am Mittwoch im Bundestag: „Wolfram Weimer hat mein Vertrauen“, sagte er. Sein Agieren stoße nicht nur bei ihm auf „große Zustimmung“, sondern auch „im gesamten Bereich von Kultur und Medien“, wenn auch „nicht bei allen und jederzeit“.
Kulturpolitik„So einen Eingriff hat es noch nie gegeben“
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Wolfram Weimer scheint weiterhin kein Problem damit zu haben, sich in die Arbeit unabhängiger Jurys einzumischen. Jetzt ist der Hauptstadtkulturfonds dran. Wird die Praxis bald zur Routine?
Von Jörg Häntzschel
Kulturpolitik:Die Weimerer Republik
Der Konflikt um Wolfram Weimer und den Buchhandlungspreis zeigt: Wie in den USA wird Kultur zum Experimentierfeld, auf dem ideologische Verschiebungen schon mal erprobt werden.
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