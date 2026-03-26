Seit Wochen fragen sich viele Menschen in Berlin, wie lange sich Friedrich Merz das Tun von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer noch ansehen will. Die Antwort gab Merz am Mittwoch im Bundestag: „Wolfram Weimer hat mein Vertrauen“, sagte er. Sein Agieren stoße nicht nur bei ihm auf „große Zustimmung“, sondern auch „im gesamten Bereich von Kultur und Medien“, wenn auch „nicht bei allen und jederzeit“.