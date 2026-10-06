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Frankfurter BuchmesseNicht ausgebuht ist genug beklatscht

Lesezeit: 3 Min.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 2026.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 2026.
Foto: Andreas Arnold

Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse bekommt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zwar keinen großen Applaus. Aber immerhin wird er nicht vom Publikum beschimpft, wie sein Amtskollege aus dem Gastland Tschechien.

Von Bernhard Heckler, Frankfurt

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Der Weg zum Saal Harmonie im Congress Center Frankfurt, wo heute die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse stattfindet, ist gefühlt weiter als der zum entlegensten Gate am Frankfurt Airport. Alle der etwa 2200 geladenen Gäste, die es bis 18 Uhr auf ihre Plätze geschafft haben, müssen hoffen, dass ihr Schrittzähler nicht durchgebrannt ist.

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