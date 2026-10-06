Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse bekommt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zwar keinen großen Applaus. Aber immerhin wird er nicht vom Publikum beschimpft, wie sein Amtskollege aus dem Gastland Tschechien.

Der Weg zum Saal Harmonie im Congress Center Frankfurt, wo heute die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse stattfindet, ist gefühlt weiter als der zum entlegensten Gate am Frankfurt Airport. Alle der etwa 2200 geladenen Gäste, die es bis 18 Uhr auf ihre Plätze geschafft haben, müssen hoffen, dass ihr Schrittzähler nicht durchgebrannt ist.