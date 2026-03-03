Es soll jetzt an dieser Stelle um eine Veranstaltung namens „Deutscher Buchhandlungspreis“ gehen, von der hier sonst vor allem deshalb kaum die Rede ist, weil sie Jahr für Jahr genügsam nach demselben Muster über die Bühne geht: Eine wechselnde Jury aus Branchenvertretern stellt aus zahlreichen Bewerbungen eine Liste preiswürdiger Buchhandlungen zusammen und legt diese Liste dann dem Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung (BKM) vor. In diesem Jahr war das zum ersten Mal der parteilose Wolfram Weimer.