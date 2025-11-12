Die Bundesrepublik hat soeben eine scharfe erinnerungspolitische Kehrtwende vollzogen: Am Mittwoch hat das Bundeskabinett das neue Gedenkstättenkonzept verabschiedet, das unter Kulturstaatsminister Wolfram Weimer formuliert worden ist. Der Kolonialismus wird darin nicht erwähnt. Im Koalitionsvertrag hatten CDU/CSU und SPD noch geschrieben, die „Aufarbeitung des Kolonialismus werden wir intensivieren“. Besonderes Augenmerk liegen auf einem „würdigen Erinnerungsort“. Auch die SPD hat die neue Fassung abgenickt, deren Abgeordneter Holger Mann Ende September im Gespräch mit der SZ noch erklärt hatte: „Aus unserer Sicht sollte das Konzept so nicht bleiben.“
ErinnerungspolitikDer blinde Fleck ist zurück
Lesezeit: 2 Min.
Das Bundeskabinett verabschiedet das neue Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der Kolonialismus? Kommt darin nicht mehr vor.
Von Jörg Häntzschel
Neues Museum in Benin City:Wem steht die Kunst zu?
Demonstranten verhindern am Montag die Eröffnung des für die Benin-Bronzen gebauten Museum of West African Art als Protest gegen den Staat. Der Eklat wird Rückgaben von geraubtem Kulturgut aus der Kolonialzeit nicht leichter machen.
Lesen Sie mehr zum Thema