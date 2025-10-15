Wolfram Weimer bestreitet seine erste Frankfurter Buchmesse als Kulturstaatsminister mit rhetorischer Wucht, Jovialität und politischen Versprechen – und verheddert sich höchstens einmal kurz in einem schwierigen Wort.

Es ist die erste Buchmesse für Wolfram Weimer als Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Als Journalist und Verleger, als Buchautor kennt er das Terrain. Diesmal ist er nun erst einmal damit beschäftigt, zu eröffnen: die 77. Ausgabe der Messe als solche und etwa das „Zentrum Wort“, das Veranstaltungsforum der von seinem Hause geförderten Kulturfonds.