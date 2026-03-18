„Was für eine fulminöse Eröffnung!“ Mit diesen interessanten Worten läutet Burkhard Jung, der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, einen denkwürdigen Abend im Gewandhaus ein, der traditionell den Start der Buchmesse markiert. Im Mittelpunkt des Festakts steht formal der Preisträger des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung. In diesem Jahr ist es der bosnisch-kroatische Schriftsteller Miljenko Jergović. Formal deshalb, weil zum Leidwesen der Literatur, aber zur Freude der Journalisten, der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gerade im Stundentakt neue Skandale produziert und heute qua Amt nicht umhinkommt, eines der einleitenden Grußworte zu sprechen.