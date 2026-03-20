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Leipziger BuchmesseNachsitzen im Neonlicht

Lesezeit: 3 Min.

„Mündigkeit, der alte Kantbegriff“: Wolfram Weimer absolviert einen Strafauftritt in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.
„Mündigkeit, der alte Kantbegriff“: Wolfram Weimer absolviert einen Strafauftritt in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Jan Woitas/dpa

Wolfram Weimer tritt wieder in Leipzig auf. Im trostlosesten Raum der Deutschen Nationalbibliothek, deren Ausbau er bis vor Kurzem verhindern wollte. Die Strategie der Veranstalter geht auf.

Von Bernhard Heckler

Wer in diesen Buchmessetagen den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Leipzig finden will, muss wirklich suchen. Demonstranten, die ihm ihre Meinung sagen wollen, zum Beispiel. Etwa dreißig von ihnen war es durch akribische Recherche in der traditionell etwas unübersichtlichen Programmübersicht gelungen, Weimers Standort am Donnerstagabend zu bestimmen. Da sollte er an einer Podiumsdiskussion in der Deutschen Nationalbibliothek teilnehmen. Wie sagt man so schön: ausgerechnet.

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