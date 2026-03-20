Wer in diesen Buchmessetagen den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Leipzig finden will, muss wirklich suchen. Demonstranten, die ihm ihre Meinung sagen wollen, zum Beispiel. Etwa dreißig von ihnen war es durch akribische Recherche in der traditionell etwas unübersichtlichen Programmübersicht gelungen, Weimers Standort am Donnerstagabend zu bestimmen. Da sollte er an einer Podiumsdiskussion in der Deutschen Nationalbibliothek teilnehmen. Wie sagt man so schön: ausgerechnet.