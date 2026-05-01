Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Berlin begonnen zu reparieren, was in den vergangenen Monaten in der deutschen Kulturpolitik kaputtgegangen ist. Es untersagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, die Betreiberinnen des Berliner „Buchladens zur schwankenden Weltkugel“ als „politische Extremisten“ zu bezeichnen.
KulturpolitikGetrieben von der AfD
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Stammt die Idee, Buchhandlungen und Verlage vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, wirklich von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer? In Wahrheit stecken andere dahinter. Eine Rekonstruktion.
Von Jörg Häntzschel und Felix Stephan
Debatte:Ist das schon die kulturelle Kehrtwende?
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