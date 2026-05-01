Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Berlin begonnen zu reparieren, was in den vergangenen Monaten in der deutschen Kulturpolitik kaputtgegangen ist. Es untersagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, die Betreiberinnen des Berliner „Buchladens zur schwankenden Weltkugel“ als „politische Extremisten“ zu bezeichnen.