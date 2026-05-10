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TheaterIm Schlaf erschien ihr Justin Bieber

Lesezeit: 3 Min.

Schläfst du noch oder träumst du schon? Mehr als drei Stunden verausgaben sich die Schauspieler.
Schläfst du noch oder träumst du schon? Mehr als drei Stunden verausgaben sich die Schauspieler. Sebastian Hoppe

Sebastian Hartmann adaptiert am Schauspiel Dresden das Buch „Träume in Europa“ des Dramatikers Wolfram Lotz. Dabei verliert er sich zunehmend selbst im Dämmernebel.

Von Peter Laudenbach

Beim Berliner Theatertreffen ist Sebastian Hartmann gerade so etwas wie der Regisseur der Stunde. Die großzügige und vielleicht auch etwas schrullige Auswahljury hat gleich zwei seiner Inszenierungen eingeladen, einen dekonstruierten „Hauptmann von Köpenick“ am Staatstheater Cottbus und einen fünfstündigen Hochleistungsmonolog nach dem Houellebecq-Roman „Serotonin“ am Theater Potsdam. Zwei von zehn der nach Ansicht der mutigen Jury besonders „bemerkenswerten“ Inszenierungen des Jahres verdanken sich damit Hartmanns Oldschool-Regietheater, das immer so wirkt, als hätte sich der Regisseur selbst unter Genie-Verdacht gestellt und wäre etwas zu ausgiebig damit beschäftigt, die eigenen Einfälle zu bewundern.

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Der Dramatiker und Autor Wolfram Lotz wird von seinen Fans geradezu kultisch verehrt, dabei juckt ihn der Kulturbetrieb kaum. Um über sein neues Buch „Träume in Europa“ zu sprechen, öffnet er aber doch die Tür zu seiner Leipziger Plattenbauwohnung.

SZ PlusVon Felix Stephan

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