Gastbeitrag von Wolfgang Kubicki

Vor kurzem mahnte Georg Mascolo im SZ-Feuilleton eine Aufarbeitung der Corona-Politik der vergangenen drei Jahre an. Er sah hierin die einmalige Chance, die vielfältigen und leidvollen Erfahrungen mit der "Jahrhundertkatastrophe" zu nutzen, um für kommende Zeiten bessere, präzisere und grundrechtsschonendere Antworten geben zu können. Eine solche Aufarbeitung, so Mascolo, solle jedoch nicht unter politischem Dampf geschehen, sondern möglichst in einem ruhigen Setting stattfinden. Denn eine gelassene Manöverkritik, so die Schlussfolgerung, gewährleiste die genaue Prüfung, "was die Handelnden wussten oder wissen konnten, als sie ihre Entscheidungen trafen".