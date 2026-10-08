Über den großen deutschen Liedermacher Wolf Biermann kursiert eine Anekdote. Sie besagt, er habe vor zehn Jahren in einem ICE der Deutschen Bahn ein zweistündiges Spontankonzert gegeben, und sei dabei nicht auf seinem Erste-Klasse-Sitz gesessen, sondern gehockt. Mit den Füßen auf dem Polster. Es im Alter von 79 Jahren zwei Stunden in einer solchen Position aushalten: Das ist angewandte Longevity.