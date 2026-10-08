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Frankfurter BuchmesseWie alt soll er bitte schön sein?

Lesezeit: 4 Min.

Komplett abgeliefert: Der 89 Jahre alte Liedermacher Wolf Biermann auf der Frankfurter Buchmesse. Hinten rechts: Moderator Sven Gösmann.
Komplett abgeliefert: Der 89 Jahre alte Liedermacher Wolf Biermann auf der Frankfurter Buchmesse. Hinten rechts: Moderator Sven Gösmann.
Andreas Arnold/dpa

Der große deutsche Liedermacher Wolf Biermann liefert zum Auftakt seiner Lesetour mit fast 90 Jahren eine beeindruckende Show. Reportage eines Feuerwerks der Alleinunterhaltung.

Von Bernhard Heckler

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Über den großen deutschen Liedermacher Wolf Biermann kursiert eine Anekdote. Sie besagt, er habe vor zehn Jahren in einem ICE der Deutschen Bahn ein zweistündiges Spontankonzert gegeben, und sei dabei nicht auf seinem Erste-Klasse-Sitz gesessen, sondern gehockt. Mit den Füßen auf dem Polster. Es im Alter von 79 Jahren zwei Stunden in einer solchen Position aushalten: Das ist angewandte Longevity.

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Wolf Biermann im Interview
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Als „kleinster Großdichter der DDR“ schuf er Lieder, die weltweit als „Mehrzweckwaffen im Freiheitskrieg“ dienten. Heute blickt Wolf Biermann besorgt auf Elon Musk und die AfD – bewahrt sich aber einen verrückten Glauben: den an die Menschen.

SZ PlusInterview von Christian Mayer

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