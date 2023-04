Deutschland rast in eine weitere Wohnungsnot. Und die Linke fordert einen Wohnungstausch von Senioren und Familien. Eine Idee, die man umarmen könnte - wäre sie nicht so realitätsfremd.

Von Gerhard Matzig

Das Thema gibt es in zwei Versionen. Einmal mit Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law in den Hauptrollen - produziert in Hollywood. Das andere Mal mit der wohnungspolitischen Sprecherin der Linken, Caren Lay, in der Hauptrolle - produziert im Bundestag. Welche zuerst? Ernsthaft? Ok. Wir kommen auf den Film "Liebe braucht keine Ferien" noch zurück.