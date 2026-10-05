Gegen die Wohnungsnot wird seit Jahren eine Art Mantra beschworen: „Bauen, bauen, bauen!“ Eine Studie bezweifelt, dass das klug ist – und bietet eine radikale Alternative.

Die Miterfinderin des Bau-Turbos befindet sich auch dort, im Gebetsraum, wo schon viele andere Anhänger der herrschenden Heilslehre versammelt sind. Verena Hubertz (SPD) formulierte als Bundesbauministerin im Mai 2025 das bis heute übermächtige Mantra am Bau, das mal gebetet, mal gesungen, mal getrommelt wird und vor allem der Selbstvergewisserung dient: „Die Bagger müssen wieder rollen, und wir müssen bauen, bauen, bauen.“