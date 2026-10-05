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Wohnungsnot„Null Neubau“

Lesezeit: 6 Min.

Teil der Lösung oder Teil des Problems? Neubausiedlung Frankfurt-Riedberg.
Teil der Lösung oder Teil des Problems? Neubausiedlung Frankfurt-Riedberg.
Florian Gaul, Imago, greatif

Gegen die Wohnungsnot wird seit Jahren eine Art Mantra beschworen: Bauen, bauen, bauen! Eine  Studie bezweifelt, dass das klug ist – und bietet eine radikale Alternative.

Von Gerhard Matzig

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Die Miterfinderin des Bau-Turbos befindet sich auch dort, im Gebetsraum, wo schon viele andere Anhänger der herrschenden Heilslehre versammelt sind. Verena Hubertz (SPD) formulierte als Bundesbauministerin im Mai 2025 das bis heute übermächtige Mantra am Bau, das mal gebetet, mal gesungen, mal getrommelt wird und vor allem der Selbstvergewisserung dient: „Die Bagger müssen wieder rollen, und wir müssen bauen, bauen, bauen.“

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