Angekommen in Mitte

Das RuT-Wohnprojekt in der Berolinastrasse in Berlin.

In Berlin entstehen 72 Wohnungen für Frauen, die Frauen lieben. Es könnte öder kaum sein. Und das ist auch gut so. Oder?

Von Gerhard Matzig

An der Berolinastraße in Berlin-Mitte werden 72 Wohnungen gebaut. Das ist angesichts der deutschen Wohnungsmisere eine surreal gute Nachricht. Dass 61 dieser Wohnungen barrierefrei sein sollen und 35 gefördert: nochmal good news. Und dass die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte zusammen mit der Initiative Lesbischer Frauen (RuT: Rad und Tat) diese Wohnungen bis 2025 in bester Innenstadtlage "nur für Frauen, die Frauen lieben" errichtet (Bild): auch toll.