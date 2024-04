Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland immer mehr Menschen in beengten Verhältnissen - oder finden in Städten gar keine Wohnungen mehr. Wie sich das Problem lösen lässt.

Von Gerhard Matzig

Sagt sie: "Deine Wohnung ist einfach zu klein." Sagt er: erst mal nichts. In einer der nächsten Szenen schluchzt er, in der Sitzbadewanne hockend. Die Zimmerdecke in seiner Liliput-Bude befindet sich gefühlt anderthalb Meter über dem Fußboden. Das Bett ist so groß wie ein Kinderbett. Sogar die Kakteen sehen traurig aus. Alles hier ist limitiert - oder in der Sprache des Statistischen Bundesamtes: beengt. Sagt also sie: "Ich kann das nicht mehr. Sorry." Es ist aus.