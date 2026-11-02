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LiteraturWas ist echt, wenn alles glänzt?

Lesezeit: 4 Min.

John Greens Bestseller „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ wurde in Hollywood verfilmt.
John Greens Bestseller „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ wurde in Hollywood verfilmt.
20th Century Fox/dpa

John Green schickt zwei junge Schauspieler ins dunkle Herz der Filmindustrie. „Hollywood, Ending“ ist aber mehr als eine Abrechnung, weil der Autor selbst aus der Verfilmung seiner Romane gelernt hat.

Von Wolfgang Luef

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Beginnt man irgendwann, eine Geschichte für wahr zu halten, nachdem man sie wieder und wieder erzählt hat? Glaubt man eine Lüge plötzlich selbst, wenn man nur gut genug gelernt hat, sie glaubhaft zu machen? Wenn man sie zum Beispiel alle sieben Minuten wiederholen muss, viele Stunden lang, über mehrere Tage hinweg, in verschiedenen Ländern?

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SZ PlusVon Christiane Lutz

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