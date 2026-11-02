John Green schickt zwei junge Schauspieler ins dunkle Herz der Filmindustrie. „Hollywood, Ending“ ist aber mehr als eine Abrechnung, weil der Autor selbst aus der Verfilmung seiner Romane gelernt hat.

Beginnt man irgendwann, eine Geschichte für wahr zu halten, nachdem man sie wieder und wieder erzählt hat? Glaubt man eine Lüge plötzlich selbst, wenn man nur gut genug gelernt hat, sie glaubhaft zu machen? Wenn man sie zum Beispiel alle sieben Minuten wiederholen muss, viele Stunden lang, über mehrere Tage hinweg, in verschiedenen Ländern?