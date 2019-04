1. April 2019, 18:48 Uhr "Wir sind Kunst!" Jugendliche zeigen Fotos in Pinakothek

"Wir sind Kunst!" Unter diesem Motto präsentieren die Teilnehmer eines Gemeinschaftsprojekts des Jugendnetzwerks "YouthNet" und der Pinakothek der Moderne fotografische Arbeiten. Das Projekt vereint Münchner Jugendliche verschiedenster kultureller, religiöser und nationaler Herkunft. In Workshops lernen sie nicht nur das Basishandwerk für Fotografie und Bildbearbeitung. Heuer konnten sie aus den Sammlungen der Pinakotheken Gemälde wählen, die dann Grundlage für eigene Fotoarbeiten wurden. Die Fotografin und Pädagogin Sharon Bruck leitete das Projekt, sie sagt: "Die Jugendlichen erkannten den Wert eines Gemäldes als Medium für ihre Gefühlswelt und als Inspiration für die eigene Kreativität." Die Ergebnisse werden bei Snacks und Drinks am Sonntag, 7. April, 17 Uhr, in der Pinakothek der Moderne präsentiert. Anmeldung erbeten unter youthnet@t-online.de.