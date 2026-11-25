Wim Wenders porträtiert in „From Inside Out“ den Architekten Peter Zumthor. Es ist der erste Film des Regisseurs nach der Debatte um Nastassja Kinski. Die Bilder sind wunderschön, trotzdem hätte er sich so manche Szene sparen können.

Wer schon mal versucht hat, ein Haus zu fotografieren, weiß, wie schwierig das ist. Steht man nah dran, kippen die Linien. Geht man weiter zurück, sind parkende Autos, Straßenschilder oder Mülltonnen im Bild. Vor allem die Imposanz von Gebäuden lässt sich schwer vermitteln. Die mächtige Kathedrale aus dem Urlaub sieht auf Fotos gern wie ein Kirchlein aus.