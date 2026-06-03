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Lesezeit: 6 Min.

Wim Wenders und Nastassja Kinski 2017 bei einem Film-Event gemeinsam auf dem Roten Teppich.
Wim Wenders und Nastassja Kinski 2017 bei einem Film-Event gemeinsam auf dem Roten Teppich. TOBIAS SCHWARZ/AFP

Nastassja Kinski macht Wim Wenders in Wahrheit ein Geschenk: Er kann sein Werk, das er nun doch zurückgezogen hat, modernisieren – und Filmgeschichte schreiben.

Gastbeitrag von Julia von Heinz

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Im Februar 2018 erhielt ich die Anfrage des SWR, meinen ersten „Tatort“ zu drehen. Er sollte fiktionalisiert den wahren Fall der 13-jährigen Maria H. erzählen, die mit einem 52-jährigen Mann – Bernhard L. – für mehrere Jahre auf Reisen gegangen und währenddessen von ihm sexuell missbraucht worden war. Der Fall war damals noch nicht abgeschlossen und kam erst im Mai 2019 vor Gericht.

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Debatte
:Zur Infamie von Wim Wenders

Der Regisseur, der die 13-jährige Nastassja Kinski nackt ausstellte, spielt der Schauspielerin die Verantwortung für Zensur im Kino zu. Dass es dafür Beifall gibt von der sich sonst so empfindsam gebenden Branche: Man fasst es nicht.

SZ PlusEssay von Claudia Tieschky

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