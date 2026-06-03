Nastassja Kinski macht Wim Wenders in Wahrheit ein Geschenk: Er kann sein Werk, das er nun doch zurückgezogen hat, modernisieren – und Filmgeschichte schreiben.

Im Februar 2018 erhielt ich die Anfrage des SWR, meinen ersten „Tatort“ zu drehen. Er sollte fiktionalisiert den wahren Fall der 13-jährigen Maria H. erzählen, die mit einem 52-jährigen Mann – Bernhard L. – für mehrere Jahre auf Reisen gegangen und währenddessen von ihm sexuell missbraucht worden war. Der Fall war damals noch nicht abgeschlossen und kam erst im Mai 2019 vor Gericht.