Im Februar 2018 erhielt ich die Anfrage des SWR, meinen ersten „Tatort“ zu drehen. Er sollte fiktionalisiert den wahren Fall der 13-jährigen Maria H. erzählen, die mit einem 52-jährigen Mann – Bernhard L. – für mehrere Jahre auf Reisen gegangen und währenddessen von ihm sexuell missbraucht worden war. Der Fall war damals noch nicht abgeschlossen und kam erst im Mai 2019 vor Gericht.
DebatteWelch eine Chance
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Nastassja Kinski macht Wim Wenders in Wahrheit ein Geschenk: Er kann sein Werk, das er nun doch zurückgezogen hat, modernisieren – und Filmgeschichte schreiben.
Gastbeitrag von Julia von Heinz
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