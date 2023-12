Regisseur Wim Wenders ist gerade mit "Perfect Days" in deutschen Kinos zu sehen. Und vielleicht im März in Los Angeles, wenn er erstmals einen Oscar erhält - für Japan.

Von Tobias Kniebe

Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, könnte es am 11. März 2024 zu einer besonderen Situation kommen: Wim Wenders, 78 Jahre alt, aus Düsseldorf, betritt die Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles und nimmt seinen ersten Oscar entgegen - für Japan. In seiner langen und weltumspannenden Karriere wäre das ein weiterer Höhepunkt, und ein perfektes Symbol für sein Schaffen: Wie wohl kein anderer deutscher Filmemacher hat Wenders sich aus dem eigenen Land hinausgeträumt, um Glück und Erfolg auch in anderen Kulturen zu suchen.