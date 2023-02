Der alte William Eggleston und die junge Anastasia Samoylova hadern in Fotografien mit ihrer Heimat, den Südstaaten. Eine Doppelschau in Berlin.

Von Peter Richter

Der amerikanische Fotograf William Eggleston ist jetzt 83 Jahre alt. Seit rund einem halben Jahrhundert steht sein Name für fast schon hysterisch intensive "color photography" aus den Südstaaten von Amerika. Da darf man schon von einer kleinen Überraschung sprechen, wenn sie in dem verdienstvollen Fotoausstellungshaus C/O Berlin jetzt kurz daran erinnern, dass dieser Mann auch hier, in Berlin, oft Bilder gemacht hat, also in der Welthauptstadt der rausgedrehten Farben.