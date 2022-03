Von Tobias Kniebe

Die Academy Awards 2022 werden in die Annalen eingehen mit dem wohl größten Schockmoment der ganzen 94-jährigen Oscargeschichte - einem gezielten, wuchtigen, ungebremsten Schlag ins Gesichts des Komikers Chris Rock. Gelandet hat ihn der Schauspieler Will Smith, und die Zuschauer im Dolby Theater in Los Angeles waren so überrascht, dass kurz lähmende Stille im Saal ausbrach.

Niemand vermutete Böses, als Chris Rock in einem eher zähen Moment der Show auftrat, um den besten Dokumentarfilm anzusagen. Davor schob er jedoch noch einen Witz über Jada Pinkett Smith ein, die neben ihrem nominierten Mann Will Smith ganz vorne im Zuschauerraum saß - mit markant kahlgeschorenem Schädel. Rock sagte, mit diesem Look könne sie in dem Frauen-an-die Waffen-Film "G.I. Jane" mitspielen, in dem Demi Moore dieselbe Frisur trug. Kein besonders guter, für Uneingeweihte aber auch kein brutaler Witz.

Pinkett Smith reagierte gequält und verdrehte die Augen, Will Smith schien auch zu lachen. Dann aber stand er auf, marschierte stramm auf die Bühne und schlug Rock ohne einen Moment des Zögerns die flache Hand ins Gesicht - und zwar mit Wucht, im Replay sieht man, wie Rocks Kopf nach hinten fliegt. Trotzdem wusste erst einmal niemand, ob der Moment nicht gespielt sein sollte, Teil der Show.

"Jetzt machen wir mit Liebe weiter"

Smith setzte sich wieder hin, Chris Rock kommentierte das Ganze zwar sehr erstaunt und etwas wackelig - aber doch so, dass es noch Teil eines geplanten Moments sein konnte. Dann aber brüllte Will Smith zweimal: "Keep my wife's name out your fucking mouth" - nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund. In den USA ausgeblendet, im Rest der Welt aber hörbar.

Danach ging die Show weiter, der nächste Laudator war der Musiker P. Diddy, der indirekt bestätigte, dass ein realer Streit ausgebrochen war. "Will, Chris, wir werden das wie eine Familie lösen auf der Goldparty nachher", sagte er. "Jetzt machen wir mit Liebe weiter."

Sehr bald machte dann die nicht jedem - womöglich auch Chris Rock nicht - bewusste Tatsache die Runde, dass Jada Pinkett Smith ihre Frisur aus einem besonderen Grund trägt. Sie leidet, wie sie 2018 öffentlich machte, an autoimmunem Haarausfall, das könnte Smiths heftige Reaktion provoziert haben. Aus den Kulissen wurde berichtet, dass Rock sich entschuldigt und Denzel Washington versucht habe, die Wogen zwischen den beiden Männern zu glätten.

Smith entschuldigt sich bei der Academy, aber nicht bei Chris Rock

Die Apotheose des Ganzen kam, als Will Smith eine halbe Stunde später den Oscar als bester Hauptdarsteller für den Film "King Richard" gewann, erneut auf der Bühne stand und sehr schnell in Tränen ausbrach. "Ich muss in diesen Tagen ein furchtloser Beschützer meiner Familie sein", sagte er. "Das gehört zu den Dingen, die Gott mich tun lässt." Sodann klagte er: "Wir sollen es aushalten, beschimpft zu werden. Wir sollen es aushalten, wenn Leute verrückte Dinge über uns sagen. In diesem Geschäft sollen wir es aushalten, dass Menschen uns den Respekt verweigern und wir sollen lachen und so tun, als sei es okay."

Anschließend entschuldigte er sich bei der Academy und bei seinen Mitnominierten, aber nicht bei Chris Rock. In seiner Dankesrede ging es dann auch um den Mann, den er in "King Richard" verkörperte - Richard Williams, den Vater der beiden schwarzen Tennis-Legenden Venus und Serena Williams, die im Publikum saßen und gerührt applaudierten.

Auch Richard Williams, sagte Smith, sei ein furchtloser Beschützer seiner Familie gewesen, gemäß der These des Films, er habe den Welterfolg seiner Töchter mit seiner Aggressivität erst möglich gemacht. "Jetzt imitiert die Kunst das Leben", schluchzte Smith. "Jetzt sehe ich selbst wie der verrückte Vater aus. Aber die Liebe lässt uns verrückte Dinge tun." Sodann verriet er noch, was ihm der Kollege Denzel Washington im Moment nach dem Schlag gesagt hatte, um Schlimmeres zu verhindern. "Sei vorsichtig, Will. Dies ist dein höchster Moment - und das ist der Moment, in dem der Teufel sich deiner bemächtigen will."