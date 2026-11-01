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Debatte„Je größer die soziale Ungleichheit, desto höher das Niveau der Gewalt“

Lesezeit: 6 Min.

Am 31. Oktober wurde auch in Frankreich wieder demonstriert, hier in Bordeaux.
Am 31. Oktober wurde auch in Frankreich wieder demonstriert, hier in Bordeaux.
Foto: Christophe Archambault/AFP/dpa

Proteste in Frankreich, Italien und auch in Deutschland: Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer beobachtet eine „Durchrohung der Gesellschaft“ – auch als Folge der Angst vor Kontrollverlust.

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Was geschieht, wenn soziale Normen an Kraft verlieren und sich Verrohung durchsetzt, konnte man bei den Ausschreitungen in Frankreich beobachten – und teils auch am Samstag in Deutschland, als es in manchen Städten nach den „Gen-Z-regelt“-Protesten zu Krawallen kam. Der Soziologe und Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer fragt in seinem neuen Buch nach den gesellschaftlichen Ursachen solcher Prozesse, die er mit dem Buchtitel auf eine harte Formel bringt: „Die Durchrohung der Gesellschaft“ (Suhrkamp). Bei seinen Beobachtungen setzt Heitmeyer beim Alltagsverhalten an und unterlegt seine Diagnose mit empirischen Analysen. Dabei nimmt er die unterschiedlichsten Sozialräume in den Blick, vom Straßenverkehr oder Pflegeeinrichtungen bis zum Arbeitsleben und der Polizei. Beim Zoom-Gespräch meldet sich der emeritierte Professor aus seiner Gelehrten-Dachkammer in Bielefeld, hellwach, nüchtern und präzise in seiner Argumentation.

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